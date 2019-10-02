У Зеленского "потеряли" стенограмму разговора с Трампом

В Офисе президента "теряют" важнейшие документы

Эпичнейшая история, приключившаяся с президентом Украины после его телефонных заигрываний с американским лидером Дональдом Трампом, продолжается. Зеленский умудрился испортить отношение со всеми партнерами страны, а теперь пытается не делиться более подробной информацией о разговоре с обществом.

Для того, чтобы не раскрывать полную стенограмму беседы Зеленского с Трампом работники ОПУ решили из двух зашкваров выбрать меньший.

Вместо того, чтобы предоставить распечатку получасового разговора по запросу журналистов, чиновники решили ее "потерять".

Как утверждают работники СМИ, они подавали запрос на получение стенограммы еще 23 сентября, до публикации ее части Белым домом.обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В ответ редакции "Лиги.нет" в офисе президента заявили о том, что продолжили поиски стенограммы на срок до 20 дней. По закону, в Офисе президента должны были предоставить ответ на запрос в течение пяти рабочих дней. Тем не менее, когда все дедлайны уже были провтыканы, чинуши решили прислать отписку.

"На основании части 4 статьи 20 закона" О доступе к публичной информации "в Офисе президента приняли решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 дней", - сказано в ответе ОПУ.

Ссылаются у Зеленского на норму закона, которая предусматривает, что срок рассмотрения запроса может быть продлен в том случае, если запрос касается "большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных".

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.