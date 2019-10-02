Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе

У Зеленского "потеряли" стенограмму разговора с Трампом

18:20
В Офисе президента "теряют" важнейшие документы - фото 1
В Офисе президента "теряют" важнейшие документы

Эпичнейшая история, приключившаяся с президентом Украины после его телефонных заигрываний с американским лидером Дональдом Трампом, продолжается. Зеленский умудрился испортить отношение со всеми партнерами страны, а теперь пытается не делиться более подробной информацией о разговоре с обществом.

Для того, чтобы не раскрывать полную стенограмму беседы Зеленского с Трампом работники ОПУ решили из двух зашкваров выбрать меньший.

О чем говорили Трамп и Зеленский? Полная расшифровка беседы

Вместо того, чтобы предоставить распечатку получасового разговора по запросу журналистов, чиновники решили ее "потерять".

Как утверждают работники СМИ, они подавали запрос на получение стенограммы еще 23 сентября, до публикации ее части Белым домом.обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В ответ редакции "Лиги.нет" в офисе президента заявили о том, что продолжили поиски стенограммы на срок до 20 дней. По закону, в Офисе президента должны были предоставить ответ на запрос в течение пяти рабочих дней. Тем не менее, когда все дедлайны уже были провтыканы, чинуши решили прислать отписку.

"На основании части 4 статьи 20 закона" О доступе к публичной информации "в Офисе президента приняли решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 дней", - сказано в ответе ОПУ.

Ссылаются у Зеленского на норму закона, которая предусматривает, что срок рассмотрения запроса может быть продлен в том случае, если запрос касается "большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных".

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Офис Президента Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости
LIGA.net
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинцы напоминают Зеленскому о недопустимости капитуляции - фото 1
По всей стране прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера"
21:00
Боевики Путина действительно тусят в Норвегии - фото 1
Появились доказательства вторжения российского спецназа в Норвегию
17:12
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
16:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
16:45
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 10:30
Загрузка...