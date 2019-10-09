У Зеленского отреагировали на встречу с "крестным отцом"

У Зеленского отреагировали на встречу с "крестным отцом"

Намедни СМИ опубликовали информацию о встрече Владимира Зеленского с уголовным авторитетом Сэмом Кислиным. В ОП с информацией ознакомились и поспешили дать ответ.

Реакцию ОП "озвучил" Андрей Богдан в Facebook.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка, на котором они разговаривают", - написал соратник Зеленского и обратился к журналистам с просьбой.

"Прошу медиа, которые публикуют эти истории, придерживаться общепринятых стандартов журналистики и подавать мою точку зрения, обнародовав сенсацию о событии, которого не было в моей жизни!", - заявил Богдан.

Напомним, что ранее "Схемы" опубликовали информацию о том, что 25 сентября Владимир Зеленский, находясь в США, встретился с Сэмом Кислиным. Последний известен своей работой с главарем Солнцевской ОПГ Япончиком, а также бандитами из Измайловской группировки Михаилом и Львом Черными.