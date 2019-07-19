У Зеленского отреагировали на предложение РФ освободить Вышинского

Вышинского могут отпустить

В Офисе президента готовы отпустить террориста, пропагандиста и провокатора, главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но только при одном условии.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook написала ответочку Пескову, который заявил о том, что "Украина должна в качестве жеста доброй воли отпустить подсудимого Вышинского".

По её словам, это возможно, но только если русские пойдут на аналогичный шаг и вызволят Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.

Как известно, в четверг, 17 июля, Дмитрий Песков заявил о том, что выход на свободу коллаборативный-Вышинского будет "первым шагом для нормализации отношений между Украиной и Россией".

Напомним, Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу в отношении главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, на 15:00 19 июля.