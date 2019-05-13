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У Зеленского отменят долг в 7 млрд. Но его не существует

13 мая, 17:00
У Зеленского отменят несуществующий долг в 7 млрд - фото 1
У Зеленского отменят несуществующий долг в 7 млрд

Член Команды Зе Данил Гетманцев пообещал списать 7 млрд долг за единый социальный взнос физических лиц-предпринимателей. Но долга в таком размере не существует.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Опендатабот,

По данным Германцева, долг ФОПовцев равнялся указанной сумме еще в январе 2019 года. Однако "Опендатабот" провел свою проверку и установил, что общая задолженность физлиц на данный момент составляет всего 2, 05 млрд грн.

У Зеленского отменят долг в 7 млрд. Но его не существует - фото 180878

Тут напрашивается несколько выводов: 1. В команде Зе некомпетентные специалисты. 2. Германцев что- то напутал. 3. Команда Зе совершает подсчет непонятными нам методами; наверняка аналогичными тем, коими вычислялась средняя зарплата учителей в 4 тыс. долл.

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский хоть и вышел из своего бизнеса… но продолжит получать деньги.

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Владимир Зеленский Экономика Новости Украина
Европейская правда
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