"Квартал 95" продолжит кормить Зеленского

21:30 06 мая,

"Квартал 95" продолжит кормить Зеленского

Избранный президент Владимир Зеленский хоть и вышел из своего бизнеса… но продолжит получать деньги.

Об этом сообщил член Команды Зе Сергей Шефир.

"Он вышел. Может там одна - две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (брат Шефира, - прим ред.) - я не помню. Это настолько важно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем" , - рассказал бизнес-партнер комика.

И добавил следующее:

"Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет".

Напомним, студия "Квартал 95" готова попрощаться с Владимиром Зеленским и сменить руководство. Итак, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Перестановки ожидает и "Вечерний квартал". Популярное шоу пополнится новыми, но знакомыми лицами.

"Это участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко. Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы "Вечернего Квартала" уже официально вошел Владимир Мартынец”, - заявила студия.