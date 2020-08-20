У Зеленского назвали основные страхи из-за Беларуси

У Зеленского назвали основные опасения из-за Беларуси

Офис президента Украины уточнил свою позицию по кризису в Беларуси.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в ОПУ.

По мнению Офис президента, резкая реакция по белорусскому вопросу может привести к эскалации на Донбассе и срыву мирных договоренностей.

"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", - заявил инсайд РБК.

Отметим, что…

На данный момент в "Слуге народа" сложились две "партии", по разному трактующие события в Беларуси. Одни (Александр Дубинский, Евгений Шевченко и пр.) поддерживают "Бацьку", другие (Богдан Яременко) – решительно осуждают.

А вот что касается позиции Банковой, тот тут все неоднозначно. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.