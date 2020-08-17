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"Слуга народа" попросил белорусов простить Лукашенко за грехи – ФОТО

Вчера, 16:29
"Слуга народа" попросил белорусов простить Лукашенко за грехи – ФОТО - фото 1
"Слуга народа" попросил белорусов простить Лукашенко за грехи – ФОТО

"Слуга народа" Евгений Шевченко попросил белорусский народ простить президента Александра Лукашенко за совершенные преступления.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - говорится в сообщении нардепа.

'Слуга народа' попросил белорусов простить Лукашенко за грехи – ФОТО - фото 204153

Реакция сети была вполне предсказуемой.

'Слуга народа' попросил белорусов простить Лукашенко за грехи – ФОТО - фото 204152

Напомним, что ранее Евгений Шевченко уже подвергался критике со стороны общественности и вполне заслуженно: 10 августа нардеп поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Отметим, что…

На данный момент в "Слуге народа" сложились две "партии", по разному трактующие события в Беларуси. Одни (Александр Дубинский, Евгений Шевченко и пр.) поддерживают "Бацьку", другие (Богдан Яременко) – решительно осуждают.

А вот что касается позиции Банковой, тот тут все неоднозначно. С одной стороны президент Украины Владимир Зеленский осуждает насилие в Беларуси и резко критикует тамошний режим за выдачу "вагнеровцев" России, с другой – не спешит всецело поддерживать оппозиционные партии в стране.

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Без табу
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