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У Зеленского есть план действий на 100 дней

12 мая, 13:00
У президента Зеленского прямо наполеоновские планы - фото 1
У президента Зеленского прямо наполеоновские планы

Он готов на 95% - осталось придумать, чем занять себя еще на 5 дней. Об этом в интервью Liga.net рассказал советник избранного президента Александр Данилюк.

Сразу после избрания Владимир Зеленский объявил мораторий на то, чтобы называть реальные фамилии и оглашать какие-то инициативы. Желание не раскрывать все карты и не подставоляться порд критику понятно, однако все это породило информационный вакуум и домыслы.

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Развеять их попытался советник президента Александр Данилюк, но сделал это снова обтекаемо, единственное имя, которое он назвал в интервью Liga.net, было имя действующего президента, ударившегосяв во все тяжкие с назначениями и раздачей наград.

Данилюк посмешил всех успокоить и заявил, что у президента Зеленского и его команды есть план действий. Правда, он не готов. Правда, не готов не сильно: "Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать. Хочу подчеркнуть его важность как для внешнего мира, так и для команды".

Также Данилюк назвал основне приоритеты:

Первый - это борьба с коррупцией. У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов. Для этого потребуется ряд законодательных изменений и, соответственно, решений Верховной Рады.

Второй - навести порядок в судебной системе. Сейчас вырабатываем для внесения в парламент конкретные решения, сотрудничаем с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей.

Третье касается правоохранительных органов. Реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Нужно также окончательно ликвидировать Налоговую милицию.

Звучит все это неплохо, однако, как известно, дьявол кроется в мелочах. Команду избранного президента на пути реализации этих задумок ждет колоссальное сопротивление старых кадров. Потому уже первые 100 дней покажут серьезносить намерений всех сторон, а также - не ошиблись ли 73% проголосовавших за Зеленского в своем выборе.

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Владимир Зеленский Президент Украины Александр Данилюк реформы Новости Политика
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