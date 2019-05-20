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Богдан Яременко
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У Зеленського - найбільш україноцентрична президентська промова з усіх досі

14:45
Зеленський змінює пріоритети - фото 1
Зеленський змінює пріоритети / Прес-служба президента

Експерт-міжнародник Богдан Яременко проаналізував інагураційну промову президента Зеленського й дійшов висновку, що новий голова держави спробує кардинально змінити політику країни - замість картинки для Світу спробує робити щось для України.

Раніше президенти України вважали за потрібне детально пояснювати, хто партнери, куди вступаємо чи йдемо.

Зеленський "пішов" від реальних потреб громадян.

Зеленский президент: что станет с Украиной

Разом з тим, заявлені в промові цінності - демократія, повага до людської гідності, розбудова політичної нації - не залишають жодного сумніву в зовнішньополітичних орієнтирах.

А тому їх не варто проголошувати. Зрештою, це лише механізми - запроваджуємо цінності ЄС і стандарти НАТО (а це чітко заявлено) у себе в країні - ось вам і європейська та євроатлантична інтеграція.

Інаугураційна промова президента Володимира Зеленського - 20.05.2019:

Щиро шкодую тих, хто не захотів чи не зміг почути відповіді питання про війну, мир і окуповані території.

Відновлення довіри з Росією шляхом обміну полоненими.

Продовження шляху відновлення довіри - зупинення кровопролиття.

Якщо вдається зробити попередні два кроки - політичні домовленості і переговори про врегулювання.

Чітко і публічно. Якщо щось не виходить, то легко перевірити, хто що робив, і хто винен, якщо немає результату?

Я вітаю, що питання повернення територій (політичне врегулювання) не стало на рівні озвучених підходів для Зеленського гачком з наживкою, на яку впіймали Порошенка.

Торгівлі територіями не буде. Це єдина і дуже непроста у виконанні озвучена червона лінія у переговорах щодо врегулювання.

Зараз це виглядає неприйнятним для Росії, але бажаним для більшості українців. Що буде далі - побачимо.

І єдність народу як запорука успіху і у внутрішніх трансформаціях, і у міжнародних відносинах, і в обороні - це правильно.

Єдність починаємо формувати не з закликів об"єднатися навколо "безальтернативних", але непрацюючих планів, а з відновлення довіри до влади - новий президент, новий парламент. Все дуже непросто, але інакше все рівно не спрацює.

З боку президента Зеленського перший крок до відновлення довіри - бути ближчим до людей, говорити про проблеми, які людей турбують, говорити зрозумілою людям мовою, не обіцяти нездійсненного, виконувати обіцяне.

Захоплення і ейфорії немає. Але готовність і бажання спробувати допомогти цьому президенту є.

Пост Богдана Яременка на фейсбуці:

Нагадаємо, інаугурація шостого президента України Володимира Зеленського відбулась у понеділок, 20 травня 2019.

 
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