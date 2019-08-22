У СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката и бывшего топ-милиционера (ФОТО)

Адвоката Александра Иванова расстреляли из "Калаша"

Днем в четверг, 22 августа, неизвестные подъехали к территории следственного изолятора в областном центре и открыли огонь из автомата Калашникова по сидящему в расположенном поблизости кафе мужчине.

В результате ЧП получил ранения один из клиентов заведения, а другой был убит.

Погибшим оказался адвокат Александр Иванов, который ранее занимал топовые должности в милиции.

До своего ухода в профессию, которая предполагает спасение преступников от уголовного наказания, Иванов занимался прямо противоположной деятельностью. Он был заместителем главы Управления МВД Украины в Кировоградской области-начальником следственного управления, руководитель регионального органа МВД, заместителем главы милиции в Автономной Республике Крым, Киеве и Севастополе.

По данным полиции, сегодня днем к кафе, которое расположено возле того входа в СИЗО, где принимают передачки заключенным, приехали злоумышленники на красном ВАЗе.

Через окно один из преступников покрошил Иванова, после чего нападавшие скрылись.

По некоторым данным, адвокат стал случайной жертвой, а целью киллеров был некий мужчина, которого уже пытались подорвать в апреле этого года. Так ли это, выясняют следователи.

На месте преступления до сих пор работают эксперты, а полицейские тем временем объявили план "Сирена" по всему региону.