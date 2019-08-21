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В СБУ потроллили Сарган и отменили смерть похороненных ГПУ матери с дочерью

12:00
СБУ подсылает "киллеров" - фото 1
СБУ подсылает "киллеров"

Как оказалось, сотрудники спецслужбы намеренно "убили" 53-летнюю Надежду Головач и ее 31-летнюю дочь Юлию Зайковскую, но полицейским и прокурорам об этом не рассказали.

Поэтому и выложенная на скорую руку Ларисой Сарган информация о гибели женщин, оказалась фейком.

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Как утверждают в СБУ, пресс-секретарь ГПУ просто додумала недостающие факты, и описала в Facebook свою версию событий. А нападение на женщин на самом деле было инсценировано ради задержания и посадки заказчика ужасного преступления.

Сотрудники спецслужбы узнали о том, что владелец промышленно-строительной компании через посредника ищет киллера для убийства дочери и жены ради решения судебных бракоразводных споров. Надежда Головач требовала от мужа долю в бизнесе, недвижимость, машину и даже личный самолет, а чтобы не лишаться привычных благ, бизнесмен с нынешней женой решили избавиться от "обузы".

В СБУ потроллили Сарган и отменили смерть похороненных ГПУ матери с дочерью - фото 186311

Впрочем, вместо реального киллера, СБУшники подослали к заказчику своего сотрудника под легендой "опытного и уже сидевшего убийцы". На самом же деле расправу просто имитировали, а постановочные фото с "трупами" отправили заказчику, слив перед этим копам инфу о пропаже женщин.

В итоге СБУшники упаковали владельца крупной компании вместе с женой прямо у них в доме, а посредника - на одной из улиц Броваров.

В СБУ потроллили Сарган и отменили смерть похороненных ГПУ матери с дочерью - фото 186312

Впрочем, более интересно, как именно сотрудники спецслужбы подали эту новость. Спикер СБУ Елена Гитлянская не могла не потроллить слившую фейк Сарган:

"Пока мы с полицией работали, в соцсетях появилась немного искаженная информация от тех, кто за этим только "наблюдал". Женщины из Броваров, слава Богу, живы и здоровы!".

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