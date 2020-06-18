У Печерского суда, где будут избирать меру для Порошенко, установили баррикады (ФОТО)

У Печерского райсуда может быть жарко

Днем в четверг, 18 июня, к Печерскому суду столицы стянулись огромные силы аваковских подчиненных и поддерживающих пятого президента активистов. Протестующие против политического преследования главы "Европейской солидарности" установили большую сцену и начали строить баррикады.

В то же время со стороны властей к зданию свезли несколько автобусов спецназа полиции. Правда, пока все происходит достаточно цивилизованно.

Сам Петр Порошенко прибыл в суд около 15:00. Как заявил его российский адвокат Илья Новиков, защита будет требовать не только отказа прокуроров от какой-либо меры пресечения, но и закрытия уголовного дела, в котором прослеживается откровенное "политическое преследование" пятого президента Украины.

Избирать же меру будет скандально известный своими незаконными решениями судья Вовк, которого множество раз увольняли, но он постоянно восстанавливался в должности. Примечательно, что именно этот служитель Фемиды выносил ряд решений по ходатайствам ГБР обо всех уголовных делах против Порошенко. Теперь же, "по воле случая", распредительная система производств выбрала его же для непосредственного заключения экс-президента в СИЗО.

Как известно, соратники Венедиктовой намерены настаивать на аресте экс-главы государства с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Напомним, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. Правда, общаться с посланником Венедиктовой лидер "Европейской солидарности" не согласился, поскольку по закону вручать документ нардепу должна лично генпрокурорша.

После этого адвокат вместе с экс-президентом заявили о том, что юридически подозрение не было получено (Порошенко сбежал), а также пошли к Венедиктовой для разъяснения ситуации (на самом деле - ворвались в кабинет), однако ушли ни с чем.