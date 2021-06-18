У Лондона можуть забрати фінал Євро 2020

Лондон під питанням / Піксабей

Фінал Євро-2020 можуть перенести зі стадіону "Вемблі" у столиці Великої Британії Лондоні до угорського Будапешту.

УЄФА може прийняти рішення про перенесення фінального матчу в Будапешт, якщо британський уряд не зробить виняток для 2500 віп-гостей і не дозволить їм не відбувати карантин, пішуть британські ЗМІ.

На даний момент люди, які прибувають в Англію з країн, включених в «червоний список», повинні відбувати 10-денну ізоляцію.

З огляду на діючі обмеження, УЄФА обговорює кілька варіантів і висловлює готовність до переносу фіналу Євро-2020 в Угорщину. Уряд Великобританії, в свою чергу, обговорює можливі винятки з правил, які можна зробити для представників УЄФА та ФІФА.

З наступного тижня Угорщина скасовує всі обмеження для людей, які приїжджають з країн Шенгенської угоди. Також в Будапешті дозволено заповнювати трибуни стадіону на 100%. На стадіоні «Вемблі», на якому має відбутися фінал, дозволено заповнювати на 50% (місткість стадіону - 90 тисяч осіб).