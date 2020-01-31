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У Гончарука выделят больше миллиарда на зарплаты для реформаторов

12:00
Кабмин потратит больше миллиарда на реформаторов - фото 1
Кабмин потратит больше миллиарда на реформаторов

Правительство собирается отложить из государственного бюджета на этот год огромную сумму для реализации так называемой реформы госуправления. Львиная часть средств - 818 миллионов - пойдет на выплату заработных плат реформаторам.

Информацию об огромных зарплатах, которые будут получать реформирующие страну члены Зе команды, опубликовали на официальном сайте минфина.

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Так, в заявлении указано, что Кабмин утвердил выделение огромных средств для оплаты труда "специалистам по вопросам реформ".

"Правительство согласовало порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе "Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления", органам государственной власти, привлеченные к проведению этой реформы", - заявили в министерстве.

О каком количестве реформаторов, на нужды которых распилят миллиард, идет речь, пока не ясно. В начале каждого месяца года о специалистах, занимающих соответствующие должности, должны будут докладывать минфину чиновники из секретариата Кабмина.

Какие именно посты должны занимать госслужащие, чтобы относиться к рангу реформаторов, также не ясно.

Напомним, не так давно у Гончарука решили "ограничить" премии для топовых госслужащих, но фактически лишь подняли себе зарплаты, а также напилили баснословные дополнительные доплаты в виде 400% оклада за эффективность и переработку. Само собой, чинуши будут выписывать себе премии регулярно.

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Кабмин зарплата Алексей Гончарук Министерство финансов Новости
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