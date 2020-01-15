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Конец эпохи бедности, но не для всех: Кабмин повысил премии топ-чиновникам

15:40
Члены правительства сами себе увеличили премии и оклады - фото 1
Члены правительства сами себе увеличили премии и оклады

Министры и их заместители, которые ворвались во власть на фоне хайпа Владимира Зеленского, оказались очень недовольны низким уровнем своих доходов, поэтому в среду, 15 января, правительство решило значительно повысить премии и оклады для руководства страны.

На сегодняшнем заседании Кабмин Гончарука посвятил немало времени обсуждению и подтверждению сетки зарплат для высших чинов государства и максимально допустимой премии.

Министр Милованов получит 236 тыс грн премии – СМИ

В итоге получилось, что официальные доходы министров, их заместителей, а также чинуш из Офиса президента, аппаратов СНБО и Верховной Рады, а также секретариата Кабмина, вырастут в несколько раз.

Так, новый минимальный размер оклада для работников вышеперечисленных ведомств составит два прожиточных минимума - 4204 гривны. Впрочем, такие суммы никто из руководства страны получать не будет и близко. Все министры получили возможность выписывать себе и подчиненным до 200% должностного оклада в виде надбавки за эффективность. Еще столько же они могут получить в виде премии.

Конец эпохи бедности, но не для всех: Кабмин повысил премии топ-чиновникам - фото 194371

То есть, при самых крутых раскладах, министр Милованов, чей оклад теперь составляет 33 тысячи 600 гривен, может получать на руки почти 168 тысяч без учета надбавки за работу в условиях режимных ограничений, отпускных и других "плюшек".

Конец эпохи бедности, но не для всех: Кабмин повысил премии топ-чиновникам - фото 194370

Оклады главы Офиса президента, аппаратов СНБО, Рады и секретариата Кабмина составят 37 тысяч 800 гривен. В общем, с бедностью в стране уже наверняка покончено, но только для занимающих высокие должности деятелей.

Конец эпохи бедности, но не для всех: Кабмин повысил премии топ-чиновникам - фото 194372
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