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У Газпрома больше нет судна для строительства "Северного потока-2"

10:26
У Газпрома больше нет судна для строительства "Северного потока-2" - фото 1
У Газпрома больше нет судна для строительства "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток-2", перестал принадлежать Газпрому.

Палата представителей США утвердила санкции против "Северного потока-2"

Об этом сообщает "РБК-Россия".

Как сообщает издание, судно "Академик Черский" находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). До начала 2020 г. эта компания входила в группу Газпрома. На данный момент фонд принадлежит уже другому собственнику. Кто им является - неизвестно.

"Есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года", - сообщает "РБК".

Напомним, что…

В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено.

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Северный поток Россия Новости Мир
РБК Россия
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