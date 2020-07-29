У Газпрома больше нет судна для строительства "Северного потока-2"

У Газпрома больше нет судна для строительства "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток-2", перестал принадлежать Газпрому.

Об этом сообщает "РБК-Россия".

Как сообщает издание, судно "Академик Черский" находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). До начала 2020 г. эта компания входила в группу Газпрома. На данный момент фонд принадлежит уже другому собственнику. Кто им является - неизвестно.

"Есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года", - сообщает "РБК".

Напомним, что…

В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено.