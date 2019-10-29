У экс-нардепа БПП провели обыски. Что известно?

У экс-нардепа БПП провели обыски. Что известно?

В с. Зубра Львовской области правоохранители провели обыск у экс-нардепа БПП Богдана Дубневича.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

По данным агентства, "следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования".

Как утверждают следователи, Богдан Дубневич в сговоре с другими лицами "на протяжении 2013 - 2018 гг. легализовал более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем" ( ст 209, 212 и 366-1 УК Украины).

Расследование по делу ведется НАБУ с июля 2018 года. Еще до этого, 16 января 2018 г. , детективы агентства задержали четырех сотрудников предприятий, принадлежащих братьям Дубневичам ("Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" - прим. ред.). Их заподозрили в краже 300 миллионов кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины".

Отметим, что Дубневич - не первый экс-соратник Порошенко, против которого у следствия имеется "зуб". Ранее ГБР завело уголовное дело против экс-соратника Порошенко Александра Грановского, но тот правоохранителей ожидать не стал и оформил визу в Израиль. А вот Сергею Пашинскому повезло куда меньше: он пробудет под арестом до декабря 2019 г..