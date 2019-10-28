У дома "слуги народа" сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО

У дома «слуги народа сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО

В воскресенье, 27 октября, в Харькове у дома "слуги народа" Алексея Кучера сгорело авто. Машина политику не принадлежит, однако по его мнению ему "что-то хотели сказать".

О ЧП Кучер написал в Facebook.

"Вчера возле моего подъезда сгорел этот автомобиль. Моя машина стояла в 10 метрах. Сгоревший бус не принадлежит жильцам дома. С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял и оно не изменится”, - заявил Кучер.

Как сообщают правоохранители, на месте работали СОГ и спасатели ГСЧС. Факт ЧП зарегистрирован в журнале местного отделения полиции.

Отметим, что согласно пресс-службе Кабмина, Алексей Кучер является одним из кандидатов на пост главы Харьковской ОГА.

Алексей Кучер

А вот связано ли ЧП лично с ним и имел ли место поджог – сказать пока нельзя.