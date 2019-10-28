Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

У дома "слуги народа" сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО

13:25
У дома «слуги народа сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО - фото 1
У дома «слуги народа сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО

В воскресенье, 27 октября, в Харькове у дома "слуги народа" Алексея Кучера сгорело авто. Машина политику не принадлежит, однако по его мнению ему "что-то хотели сказать".

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О ЧП Кучер написал в Facebook.

"Вчера возле моего подъезда сгорел этот автомобиль. Моя машина стояла в 10 метрах. Сгоревший бус не принадлежит жильцам дома. С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял и оно не изменится”, - заявил Кучер.

У дома 'слуги народа' сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО - фото 190265

Как сообщают правоохранители, на месте работали СОГ и спасатели ГСЧС. Факт ЧП зарегистрирован в журнале местного отделения полиции.

У дома 'слуги народа' сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО - фото 190266

Отметим, что согласно пресс-службе Кабмина, Алексей Кучер является одним из кандидатов на пост главы Харьковской ОГА.

У дома 'слуги народа' сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО - фото 190269

Алексей Кучер

А вот связано ли ЧП лично с ним и имел ли место поджог – сказать пока нельзя.

У дома 'слуги народа' сгорело авто. Он метит в губернаторы – ФОТО - фото 190268
Напомним, в Киеве обворовали ярого нардепа Порошенко.
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ГСЧС пожар Харьков Партия Слуга народа полиция Новости Украина
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