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У берегов Малайзии задержали судно с 22 украинцами. Что происходит?

18:00
У берегов Малайзии задержали судно с 22 украинцами. Что происходит? - фото 1
У берегов Малайзии задержали судно с 22 украинцами. Что происходит?

В четверг, 21 ноября, у берегов Малайзии было задержано судно New Orion с 22 украинцами на борту.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на консульскую службу МИД Украины.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - заявил источник.

По имеющимся данным, судно было задержано Управлением морской полиции Малайзии у восточного побережья штата Джохор. Поводом для действий правоохранителей стало нарушение кораблем норм морского судоходства – опускание якоря без получения на то согласия.

Отметим, что на данный момент украинская сторона уже отреагировала на ЧП и обсудила алгоритм дальнейших шагов по освобождению экипажа.

Напомним, севастопольский морской завод, ранее принадлежавший Порошенко, будет задействован в починке кораблей агрессора. Больше об этом читайте здесь.

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судно Малайзия МИД Украины Новости Украина
Украинская правда
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