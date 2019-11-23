У берегов Малайзии задержали судно с 22 украинцами. Что происходит?
В четверг, 21 ноября, у берегов Малайзии было задержано судно New Orion с 22 украинцами на борту.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на консульскую службу МИД Украины.
"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", - заявил источник.
По имеющимся данным, судно было задержано Управлением морской полиции Малайзии у восточного побережья штата Джохор. Поводом для действий правоохранителей стало нарушение кораблем норм морского судоходства – опускание якоря без получения на то согласия.
Отметим, что на данный момент украинская сторона уже отреагировала на ЧП и обсудила алгоритм дальнейших шагов по освобождению экипажа.
Напомним, севастопольский морской завод, ранее принадлежавший Порошенко, будет задействован в починке кораблей агрессора. Больше об этом читайте здесь.