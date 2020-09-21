Тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки, жертв все больше

Тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки, жертв все больше

В понедельник, 21 сентября, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МОЗУ.

"21 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 178 353 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3583 летальные, 78 184 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2675 новых случаев. всего проведено 2058638 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 672 пациента", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.