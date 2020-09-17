В Украине снова поставлен антирекорд по распространению COVID-19

Отсутствие карантина приводит к трагическим последствиям

Абсолютно безалаберное отношение людей к необходимости выполнения карантинных требований, а также нулевая политика власти по борьбе с коронавирусом привели к тому, что Украина стремительно приближается к весенним показателям европейских стран.

Единственная разница между той же Испанией или Германией и нашей страной в том, что у Украины был шанс за несколько месяцев подготовиться к удару по медицинской системе, но в этом направлении абсолютно ничего не было сделано.

Теперь же едва ли не каждый день, когда государственные лаборатории работают в полную мощность, в стране фиксируется антирекорд по новым случаям заражения.

За среду, 17 сентября, в стране выявили 3584 инфицированных COVID-19. Больше всего случаев заражений обнаружено в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Львовской областях. Более того, Одесский регион попал в статистику при отсутствии государственных тестов как таковых.

- Со дня начала пандемии в Украине зафиксировано 166 244 подтвержденных случаев заражения, 3400 смертей и 73 913 выздоровлений, - отметили в ЦОЗ. - За сутки в больницах скончались 60 пациентов, а 1589 человек преодолели вирус.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.