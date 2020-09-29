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Турция сбила самолет Армении: Анкара все отрицает

20:25
Турция сбила самолет Армении: Анкара все отрицает - фото 1
Турция сбила самолет Армении: Анкара все отрицает

Во вторник, 29 сентября, турецкие ВВС сбили самолет Армении.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным Еревана, в 10:30 турецкие истребители F-16 ВВС вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджана, и прикрывали действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк.

В этот период авиация Армении выполняла задачи боевого обеспечения частей местных ПВО. В ходе борьбы турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25.

"Пилот, к сожалению, героически погиб. Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по данным объективного контроля находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров", - добавила Степанян.

Что говорят Турция и Азербайджан?

Враждебные Армении государства отрицают факт уничтожения самолета.

Напомним, что...

27 сентября карабахский конфликт Армении и Азербайджана вновь перешел в острую фазу. Обвинив друг друга в нападении, противоборствующие стороны открыли огонь. В этот же день Армения и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан – военное положение и комендантский час в некоторых городах.

28 сентября Азербайджанская Республика ввела частичную мобилизацию своих вооруженных сил.

На данный момент в спорном регионе продолжается противостояние конфликтующих сторон.

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Армения Азербайджан самолет Турция Новости Мир
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