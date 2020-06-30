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Турчинов возглавил штаб партии Порошенко: Что известно?

12:45
Турчинов возглавил штаб партии Порошенко: Что известно? - фото 1
Турчинов возглавил штаб партии Порошенко: Что известно?

Экс-глава СНБО Александр Турчинов возглавил штаб партии Европейская Солидарность.

Турчинов подал в отставку

Об этом политик написал в Facebook.

"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины. Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительном процесса и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - заявил Александр Турчинов.

Назначению политика уже прокомментировали сторонники Петра Порошенко. В частности, соглава фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала следующее:

"Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской Солидарности". Ставим перед собой благородную цель: объединение всех здоровых, демократических, проукраинских и проевропейских сил, остановить реванш, не дать ни одного шанса пятой колонне Кремля на местных выборах".

Напомним, что ….

Несмотря на многие провалы Команды Зе, рейтинг партии ЕС все еще оставляет желать лучшего. Для изменения ситуации руководство политсилы пытается заручиться поддержкой старых соратников. Так, в июне 2020 г. "Евросоль" предложила поддержать Виталия Кличко на выборах мэра Киева, однако он предпочел с ней не связываться, оставшись при своем "УДАРе".

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Александр Турчинов Европейская Солидарность Ирина Геращенко Новости Политика
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