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Турчинов подал в отставку

Вчера, 17:00
Александр Турчинов покидает кресло секретаря СНБО - фото 1
Александр Турчинов покидает кресло секретаря СНБО

В последний рабочий день Петра Порошенко вся команда главнокомандующего из администрации президента, а также многие другие видные деятели решили написал заявления об увольнении.

В пятницу, 17 мая, стало известно об уходе с должности первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука.

Без них хорошо: Турчинов не хочет пускать русских в Украину даже после военного положения

Вместе с ним кресло покинул и замглавы Константин Елисеев.

Параллельно с этим на сайте главы государства появился указ об увольнении своего советника Олега Медведева. Правда, этот документ был подписан еще 3 мая.

Впрочем, кроме бегства из АП, свои кабинеты покидают и другие топ-чиновники. Это и глава МИД Павел Климкин, и другие топовые персонажи. В частности, уйти в отставку желает секретарь СНБО Александр Турчинов. Долго гадать, с чем связано желание "Пастора" уйти с должности, не приходится - со сменой главы государства.

Копия заявления Турчинова об отставке - 17.05.2019

Турчинов подал в отставку - фото 181164

В своем заявлении Турчинов говорит, что готов продолжить работу на военной службе под началом нового главкома - президента Зеленского. Также стоит обратить внимание, что хитрый Турчинов подал заявление не на имя все еще действующего президента Порошенко, а также не на имя избранного президента Зеленского, а просто - абстрактному президенту Украины.

За годы своей работы Турчинов запомнился украинцам борцом с российской агрессией. Именно он выступал за введение военного положения в начале оккупации Крыма. Он же топил за признание Генштаба России и ФСБ террористическими организациями, а также постоянно способствовал введению антироссийских санкций. Однако в последнее время он все больше становился похож на "свадебного генерала", у которого под носом проворачивали свои коррупционные дела люди из окружения президента. Само же СНБО занималось "одобрямсом" начинаний Петра Порошенко.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского запланирована на 10:00 понедельника, 20 мая. Кто до этого из топ-чиновников решит уволиться - узнавайте на Без Табу.

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Александр Турчинов СНБО Президент Украины война на Донбассе Новости Украина
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