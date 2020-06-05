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Виталий Кличко иронично отрекся от покровительства Порошенко

20:11
Афера Геращенко провалилась - фото 1
Афера Геращенко провалилась / пресс-служба нардепки

В борьба за кресло киевского мэра пошли в ход грязные технологии. Красные линии перешли представители партии "Европейская Солидарность" (бывшая БПП).

В пятницу, 5 июня, один из спикеров политсилы Петра Порошенко - нардеп Ирина Геращенко - пафосно вышла в люди и заявила, что экс-БПП готова поддержать кандидатуру нынешнего городского головы - Виталия Кличко - на выборах мэра столицы Украины.

При этом заявление было сделано в обход самого Кличко, которого люди Порошенко хотели поставить перед фактом - типа, "ты наш и мы тебя двигаем".

Виталий Кличко иронично отрекся от покровительства Порошенко - фото 201095

Виталий Кличко такого отношения стерпел и, не желая быть марионеткой сбитых летчиков, поспешил выступить с заявлением.

Виталий Кличко иронично отрекся от покровительства Порошенко - фото 201094

Дэйствующий мэр и, согласно соцопросов, самый популярный политик столицы, открестился от политсилы Петра Порошенко и напомнил, что него есть своя - немного виртуальная, но все же партия УДАР.

В конце своего короткого поста Виталий Кличко объяснил, почему ему не нужна поддержка Порошенко. "Напомню: Киев смотрит в будущее", - указал мэр, присовокупив к этому тезису озорной смайлик. Таким образом, Кличко припомнил свою классическую фразу про " не только лишь все могут смотреть в завтрашний день", а также указал, что в будущем нет места его бывшим соратникам и партии "Европейская солидарность".

Отметим, что своим заявлением Геращенко поставила диагноз своему соратнику - Алексею Гончаренко, который также желал выдвигаться в мэры Киева, но был деклассирован. Теперь, похоже, партии Порошенко придется вернуться к варианту с выдвижением маргинала Гончаренко.

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Киев Ирина Геращенко Виталий Кличко Европейская Солидарность выборы Алексей Гончаренко Новости Политика
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