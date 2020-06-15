"Тупик Коломойского": Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО

"Тупик Коломойского": Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов предложил переименовать одну из улиц Днепра в "тупик Коломойского".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1". С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок. Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий", - написал мэр города.

Почему разозлился Борис Филатов?

В июне "1+1" и УНИАН опубликовали материал о затоплении улицы Короленко в Днепре, ремонт которой обошелся в 102 млн грн.

Эту информацию мэр Днепра Борис Филатов назвал безосновательной и пообещал принять ответные меры.

"Именно той улицы, про которую, контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину, что "её полностью смыло дождём после дорогостоящей реконструкции", хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия", - отметил Борис Филатов.

Напомним, выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19.