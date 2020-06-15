Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

"Тупик Коломойского": Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО

15:08
"Тупик Коломойского": Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО - фото 1
"Тупик Коломойского": Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов предложил переименовать одну из улиц Днепра в "тупик Коломойского".

"Мр*зь!": Филатов жестко унизил Дубинского из-за "расстрела собак"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

'Тупик Коломойского': Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО - фото 201449

"Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского. Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено ещё два варианта названия: "Улица Смытая" и "Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1". С размещением на фасадах барельефов с изображением журналистов - авторов фальшивок. Комиссии предложено провести в Днепре широкие общественные слушания среди жителей территориальной громады с целью обсуждения новых названий", - написал мэр города.

'Тупик Коломойского': Филатов оригинально переименует улицу в Днепре – ФОТО - фото 201450

Почему разозлился Борис Филатов?

В июне "1+1" и УНИАН опубликовали материал о затоплении улицы Короленко в Днепре, ремонт которой обошелся в 102 млн грн.

Эту информацию мэр Днепра Борис Филатов назвал безосновательной и пообещал принять ответные меры.

"Именно той улицы, про которую, контролируемый одиозным олигархом телеканал, заявил на всю Украину, что "её полностью смыло дождём после дорогостоящей реконструкции", хотя эта улица в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра. Эта улица теперь как суслик, которую люди, называющие себя журналистами, не видят, а она есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия", - отметил Борис Филатов.

Напомним, выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Борис Филатов Днепр Игорь Коломойский
Без табу
Другое на тему
Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого - фото 1
Взятка Злочевского: Суд отправил под арест второго подозреваемого
13:38
Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь? - фото 1
Украина возобновила полеты за рубеж: Куда можно улететь?
11:32
COVID-19 cкосил жизни 900 украинцев и продолжает наступать - фото 1
COVID-19 cкосил жизни 900 украинцев и продолжает наступать
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
Вчера, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
Вчера, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
Вчера, 10:15