"Мр*зь!": Филатов жестко унизил Дубинского из-за "расстрела собак"

"Мр*зь!": Филатов жестко унизил Дубинского из-за "расстрела собак"

"Слуга народа" Александр Дубинский обвинил мэра Днепра Бориса Филатова в угрозе расстрелять городских собак из-за нарушения карантина. Последний не сдержался и дал красноречивый ответ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook политиков.

Началось все вот с этого комментария члена Команды Зе.

"Мэр Днепра Филатов сошёл с ума. Водка это или наркотики, значения не имеет. Е**нутое создание во главе города-миллионника это ведь не только угроза национальной безопасности. Но и угроза домашним животным. А этого точно прощать нельзя", - написал Александр Дубинский и приложил скрин "скандального поста", имеющего все признаки фейка.

Мэр Днепра Борис Филатов ознакомился с этими обвинениями и в свою очередь обвинил "слугу народа" во лжи.

"Я передаю личный привет нариковским прихвостням и подручным Бородатой Бабушки. Не стоит в эпидемию разгонять фейки. И, да, как бы вы не плевались ядом и чтобы не делали, вам придётся жить с Филатовым -мэром, ещё очень долго. Как минимум пару каденций. И неизвестно, кто кого переживет. UPD: Нариковский прихвостень уже снёс свой пост. Ждем извинений от депутатов из "Слуги народа", - написал политик и продолжил свое мнение в комментариях под постом Дубинского.

"Я знал, что ты - мразь. Но не до конца был уверен, что такая тупая", - резюмировал мэр Днепра.

Отметим, что скандальный пост действительно выдержан в духе стилистики и лексикона Филатова, однако доказать его достоверность на данный момент невозможно. Можно предположить, что градоначальник действительно этого не писал и мы имеем дело с очередной выходкой "нардеп-пула" Игоря Коломойского, который не очень жалует одиозного политика.

Напомним, выкопали 600 могил: Борис Филатов "похвастался" борьбой с COVID-19.