Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

За прошедший месяц к политику Зеленскому возникло очень много вопросов. А вот комику Зе в креативе не откажешь. Смотрите сами.

А дело было так...Выложив у себя в Facebook фото из Канады, гарант нарвался на резкую критику.

"А где ж ты, солнышко, 4-й день было? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства?", – написал один из интернет-пользователей.

И получил от президента ответочку.

"А я, тучка ты моя, был в Киеве, на работе, выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка моя) Внимательная".

Напомним, это далеко не первый троллинг Зеленского. Так, выступая на форуме инноваций, глава державы заявил следующее:

"Как правило чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск".

Намек, думаем, понятен.

Слух о стебе донесся до одиозного министра Владимира Омеляна. В общем, слова президента ему пришлись не по душе. И он написал ответ в Facebook. Подробнее читайте здесь.