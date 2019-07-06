война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

14:49
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля - фото 1
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля

За прошедший месяц к политику Зеленскому возникло очень много вопросов. А вот комику Зе в креативе не откажешь. Смотрите сами.

Зеленский жестко потроллил Супрун - ВИДЕО

А дело было так...Выложив у себя в Facebook фото из Канады, гарант нарвался на резкую критику.

"А где ж ты, солнышко, 4-й день было? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства?", – написал один из интернет-пользователей.

И получил от президента ответочку.

"А я, тучка ты моя, был в Киеве, на работе, выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка моя) Внимательная".

Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля - фото 183849

Напомним, это далеко не первый троллинг Зеленского. Так, выступая на форуме инноваций, глава державы заявил следующее:

"Как правило чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск".

Намек, думаем, понятен.

Слух о стебе донесся до одиозного министра Владимира Омеляна. В общем, слова президента ему пришлись не по душе. И он написал ответ в Facebook. Подробнее читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Канада Facebook Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назначил новых губернаторов. Кто они? - фото 1
Зеленский назначил новых глав ОГА. Кто они?
19:31
Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру - фото 1
Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру
13:30
Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і" - фото 1
Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і"
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...