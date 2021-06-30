Тріумф характеру: Україна долає шведів і виходить до чвертьфіналу

Велика перемога! / UEFA

У вівторок, 29 червня, збірна України спокутували усі гріхи блідої гри на груповому етапі Євро 2020.

У 1/8 фіналу українці здолали сильну Швецію завдяки голу юного дніпрянина Артема Довбика на 120-й хвилині матчу.

Цій події передувала жорстка битва характерів. Українці першими відкрили рахунок - після пасу шведою Ярмоленка шикарний гол поклав Зінченко. Для Швеції гол став шоком, але скандинави зібралися та під завісу першого тайму відігралися - шікарний м'яч забив головний бомбардир Тре Крунур Форсберг.

Зінченко відкриває рахунок / УЄФА

Другий тайм пройшов у боротьбі, але українці, на відміну від матчу з Австрією, не були хлопчиками для биття й тримали удар - як результат - удар у штангу воріт шведів. Суперник відповів тим самим, а згодом мав ще кілька моментів, але захист, Бущан і каркас воріт не підвели.

90+ хвилин переможця не виявили й гра перейшла в екстратайм. В його дебюті шведи лишилися у меншості - захисник скандинавів Данієльсон прямою ногою зламав Артема Бєсєдіна, який щойно вийшов на поле. Суддя дав жовту, але після перегляду повтору - дав червону.

У більшості Україна почала грати розкуто, але моментів було не надто. Втім, контроль м'яча дратував шведів - вони підсіли, почали більше фолити й не відмовляли собі у тому, щоб хвилину-другу полежати на газоні. Українці атакували, але довго не мали реальних нагод. Лише під завісу номінально четвертого тайму Довбик, для якого це була лише 3 гра, впевнено замкнув простріл Руслана Маліновського, коли всі вже подумку готувалися до серії пенальті.

Героям слава!!!!! / УЄФА

Перший гол Артема за збірну вивів його команду до 1/4 фіналу. Там Україна зіграє з Англією. що кількома годинами раніше розібрала німців.

Євро-2020. 1/8-а фіналу. 29.06.2021

Шотландія. Глазго. "Хемпден Парк"

Арбітр в полі – Даніеле Орсато (Італія)

Швеція – Україна 1:2 (д.ч.)

Голи: Еміль Форсберг 43 – Олександр Зінченко 27, Артем Довбик 120

Швеція: Робін Ольсен – Мікаель Лустіг (Еміль Крафт 83), Віктор Ліндельоф, Маркус Даніельсон, Людвіг Аугустінссон (П'єр Бенгтссон 83) – Себастіан Ларссон (Віктор Классон 97), Крістоффер Ольссон (Філіпп Хеландер 101), Альбін Екдаль, Еміль Форсберг – Деян Кулусевскі (Робін Куайссон 97), Александер Ісак (Маркус Берг 97)

Україна: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко – Тарас Степаненко (Євген Макаренко 95), Сергій Сидорчук (Роман Безус 118), Микола Шапаренко (Руслан Маліновський 61) – Андрій Ярмоленко (Артем Довбик 105), Роман Яремчук (Артем Бесєдін 90, Віктор Циганков 101)

Попередження: Деян Кулусевскі 69, Еміль Форсберг 85 – Андрій Ярмоленко 79

Вилучення: Маркус Даніельсон (груба гра) 99