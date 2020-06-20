Сергей Шкарлет Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

"Тридцати пяти тысяч не хватает!": Лидер "Голоса" пожаловалась на низкую зарплату

Вчера, 21:40
"Тридцати пяти тысяч не хватает!": Лидер "Голоса" пожаловалась на низкую зарплату - фото 1

Глава партии "Голос" Кира Рудик пожаловалась на низкую депутатскую зарплату.

"$250 не бедность!": Зеленский ошарашил заявлением

Об этом политик заявила в эфире "24 канала".

"35 тыся гривен (запрлаты – прим. ред.) не хватает, конечно. Я пришла в политику с "подушкой" (финансовой - прим. ред.), Такой, достаточной. И сейчас я ее использую", - сказала нардеп.

Как уточнила политик, у многих депутатов, к сожалению, нет такой "подушки" и это "большая" проблема.

"Мы понимаем, что, наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос (повышение зарплат - прим. ред.). Или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность, то есть получать доплату", - отметила народная избранница.

Отметим, что далеко не все оценили подобные финансовые откровения политика.

'Тридцати пяти тысяч не хватает!': Лидер 'Голоса' пожаловалась на низкую зарплату - фото 201710

"Хочется спросить, а как же быть остальному населению у которого средняя заработная плата 10430 грн (по официальным данным), пенсия 1500 грн, помощь на детей 450 грн ?? Kira Rudik может прокомментирует и посоветует, как жить им ???", - написал интернет-пользователь Николай Богуславец в Facebook.

Напомним, Зеленский отчитался о доходах за год: Сколько зарабатывает президент Украины?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Партия Голос зарплата Верховна Рада
Другое на тему
COVID-19 в Украине: Счет новых зараженных пошел на убыль, но радоваться рано - фото 1
COVID-19 в Украине: Счет новых зараженных пошел на убыль, но радоваться рано
Вчера, 10:40
Кличко обеспокоен ситуацией с заражением учителей в Киеве - фото 1
Кличко заявил о массовых случаях заражений учителей коронавирусом
19 июня, 17:00
Зеленского не могут оштрафовать за нарушение карантина - фото 1
Хмельницкий суд попросил у Верховного разрешения судить Зеленского (ВИДЕО)
19 июня, 14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15