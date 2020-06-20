"Тридцати пяти тысяч не хватает!": Лидер "Голоса" пожаловалась на низкую зарплату

Глава партии "Голос" Кира Рудик пожаловалась на низкую депутатскую зарплату.

Об этом политик заявила в эфире "24 канала".

"35 тыся гривен (запрлаты – прим. ред.) не хватает, конечно. Я пришла в политику с "подушкой" (финансовой - прим. ред.), Такой, достаточной. И сейчас я ее использую", - сказала нардеп.

Как уточнила политик, у многих депутатов, к сожалению, нет такой "подушки" и это "большая" проблема.

"Мы понимаем, что, наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос (повышение зарплат - прим. ред.). Или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность, то есть получать доплату", - отметила народная избранница.

Отметим, что далеко не все оценили подобные финансовые откровения политика.

"Хочется спросить, а как же быть остальному населению у которого средняя заработная плата 10430 грн (по официальным данным), пенсия 1500 грн, помощь на детей 450 грн ?? Kira Rudik может прокомментирует и посоветует, как жить им ???", - написал интернет-пользователь Николай Богуславец в Facebook.

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