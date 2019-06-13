Трамп встретился с "принцем китов": сеть взорвалась от смеха

Трамп встретился с "принцем китов": сеть разорвало от смеха

Президент США Дональд Трамп вляпался в очередной конфуз и снова в интернете. И связан он …. с китами.

А дело было так. Отчитываясь о своей поездке в Великобританию, лидер США написал следующее:

"Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши".

Нет, у него не съехала крыша. Просто так сложилось, что он хотел написать «принц Уэльса», но пропустил одну букву. Как результат, вместо Wales имеем Whales.

И тут понеслась.

"Первое фото со встречи Трампа с принцем китов".

"Принц китов. Я все еще смеюсь".