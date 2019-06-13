Трамп встретился с "принцем китов": сеть взорвалась от смеха
Трамп встретился с "принцем китов": сеть разорвало от смеха
Президент США Дональд Трамп вляпался в очередной конфуз и снова в интернете. И связан он …. с китами.
А дело было так. Отчитываясь о своей поездке в Великобританию, лидер США написал следующее:
"Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши".
Нет, у него не съехала крыша. Просто так сложилось, что он хотел написать «принц Уэльса», но пропустил одну букву. Как результат, вместо Wales имеем Whales.
И тут понеслась.
"Первое фото со встречи Трампа с принцем китов".
"Принц китов. Я все еще смеюсь".
"Принц китов. Ты идиот", - написал комментатор, прикрепив к флагу Уэльса изображение млекопитающего (а так там дракон - прим. ред).
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев изобрел тайнопись. Как так получилось? Будем разбираться.
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