Владимир Зеленский Касым-Жомарт Токаев Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Трамп встретился с "принцем китов": сеть взорвалась от смеха

20:00
Трамп встретился с "принцем китов": сеть разорвало от смеха - фото 1
Трамп встретился с "принцем китов": сеть разорвало от смеха

Президент США Дональд Трамп вляпался в очередной конфуз и снова в интернете. И связан он …. с китами.

Путин нашел у россиян "гены героизма"

А дело было так. Отчитываясь о своей поездке в Великобританию, лидер США написал следующее:

"Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши".

Нет, у него не съехала крыша. Просто так сложилось, что он хотел написать «принц Уэльса», но пропустил одну букву. Как результат, вместо Wales имеем Whales.

И тут понеслась.

"Первое фото со встречи Трампа с принцем китов".

Трамп встретился с 'принцем китов': сеть взорвалась от смеха - фото 182693
"Принц китов. Я все еще смеюсь".
Трамп встретился с 'принцем китов': сеть взорвалась от смеха - фото 182694
"Принц китов. Ты идиот", - написал комментатор, прикрепив к флагу Уэльса изображение млекопитающего (а так там дракон - прим. ред).
Трамп встретился с 'принцем китов': сеть взорвалась от смеха - фото 182696
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев изобрел тайнопись. Как так получилось? Будем разбираться.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп Великобритания США Новости Мир
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Епифаний реформирует ПЦУ: что изменится - фото 1
Епифаний реформирует ПЦУ. Что изменится?
19:30
Порошенко объявил списки "ЕС": с кем он идет в Раду - фото 1
Порошенко объявил списки "ЕС": с кем он идет в Раду
19:00
Вакарчук назвал своих спонсоров: кто ему платит - фото 1
Вакарчук назвал своих спонсоров. Кто ему платит?
18:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...