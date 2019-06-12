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Дмитрий Медведев "изобрел" тайнопись – ФОТО

20:00
Дмитрий Медведев "изобрел" тайнопись – ФОТО - фото 1
Дмитрий Медведев "изобрел" тайнопись – ФОТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев изобрел тайнопись. Как так получилось? Будем разбираться.

Путин нашел у россиян "гены героизма"

Дмитрий Медведев, он же медвепут, регулярно демонстрирует свою любовь к технологиям и инновациям. То айфон новый закупит, то наноболт изучит, а то и напишет что-нибудь в сети. Но тут произошло что-то и вовсе непонятное.

Заходим, значится, мы в ТвитОр, а там……

Дмитрий Медведев 'изобрел' тайнопись – ФОТО - фото 182614

Что это? Что он хотел этим сказать?

Если переводить буквально, то текст значит: "ВК" (вконтакте – прим. ред) мхо огурец"

Полагаем, это новая тайнопись. И нашим специалистам даже удалось ее отчасти расшифровать. Что такое огурец? Огурец – это фаллический символ. А кто у нас ассоциируется с причинным местом. Верно! Путин!

Но это еще не все. Вот еще одно сообщение.

Дмитрий Медведев 'изобрел' тайнопись – ФОТО - фото 182615

Медведев четыре раза написал слово "very" ("очень") и один раз "hubby" ("муженек"). Ну кто такой "мужинек" вы и сами знаете. Слухи о романе Медведева и Путина ходят же давно.

А вот остальное – сущая загадка. Может Медведев просит нас освободить его от кровавого тирана? А может он и вовсе сошел с ума от лишней дозы "Путинки" или облучения от "Йотафона"? Кто знает….

Напомним, главарь России Владимир Путин в очередной раз решил показать молодецкую удаль и сыграть в хоккей. Но случилось непредвиденное – он упал.

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Дмитрий Медведев Новости Россия Владимир Путин
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