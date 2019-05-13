Путин нашел у россиян "гены героизма"

Путин нашел у россиян "гены героизма"

Путин – человек универсал. То пошутить не смешно изволит, а то и в хоккей сыграет и грохнется об лед. Но на этот раз ему было не до шуток и спорта и он погрузится в дебри генетики.

Каждый год, 9 мая, все россияне накатывают стопочку и вспоминают то, чего сами помнить не могут и знают лишь по пафосным кинокартинам "Фонда кино" . И это вполне закономерно. Все, чем им можно гордиться осталось в прошлом. Где-то в глубине души русские конечно же понимают, что к этой победе они никакого отношения не имеют. Это ведь заслуга дедов, портреты которых они без зазрения совести каждый год выкидывают в мусорник на День Победы.

Желая привязать подвиг ВОВ непосредственно к ныне живущим россиянам, Путин обратился к генетике.

"Но пройти с портретом — что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, отцов, у бабушек, у дедушек, матерей..", - отметил главарь России.

Интересно, в чем же проявились эти гены? В бомбежках Сирии? Оккупации Крыма и Донбасса? Уничтожении сыров и колбасы из Европы? Ждем от Вовы новых откровений.