Трамп отменяет саммит лидеров стран G7

Трамп отказывается принимать в США лидеров Большой семерки

Президент США в ближайшее время намерен объявить о том, что запланированный в июне саммит "Большой семерки", не состоится.

К весьма масштабному мероприятию, которое должно было проходить в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, не будут даже готовиться.

В планы Трампа и лидеров входящих в Большую семерку стран, вмешалась пандемия коронавируса. Даже если с болезнью удастся хоть как-то совладать к лету, организовать саммит вряд ли кто-то успеет.

Вместо очных встреч президент США собирается предложить своим коллегам провести видеоконференцию, как они это делали в начале этой недели.

"Для того чтобы каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические проблемы COVID-19 и по указанию президента Трампа, директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 2020 Ларри Кудлоу сообщил своим коллегам, что саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Дэвиде, теперь будет проводиться с помощью видеотелеконференции", - заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано всего 26 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти только начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин толком никто не соблюдает - транспорт переполнен, а люди свободно гуляют и перемещаются по улицам.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.