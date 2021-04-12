Трагедія МН17: Нові докази вказують на злий умисел російських найманців

Гаага чекає / ЕРА

Нідерландська телерадіокомпанія NOS опублікувала нові записи розмов бойовиків ОРДО перед і після того, як російський "Бук" збив малайзійський "Боїнг" MH17 17 липня 2014 року.

В опублікованих записах фігурують підозрювані російські найманці Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко.

В одному з фрагментів розмов Дубинський заявляє, що Гіркін "виходив на Москву" в день аварії МН17. Крім цього, він говорить, що бойовики чекають "рішення Москви" з виведення їх підрозділів зі Слов'янська.

В іншій розмові підлеглий Дубинського Пулатов каже йому, що "танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО". У відповідь Дубинський обіцяє Пулатову поставити Бук.

"Тому що більше робити нам нічого, тільки на Бук сподіватися", - сказав він.

Нові докази злочину росіян:

Після збиття МН17 Харченко дзвонить Пулатову і повідомляє тому, що терористи збили "сушку" (мова йде про винищувач Збройних сил України - ред.). Пізніше Дубинський з'ясовує, що бойовики збили МН17.

Після авіакатастрофи, Гіркін доручає Дубинському відправити Бук в Росію через Луганську область, однак на час терористи втрачають ЗРК з поля зору.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.