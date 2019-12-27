Топ-модель по-украински 3 выпуск 18 - смотреть онлайн финал - 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 - рождение победительницы

В пятницу, 27 декабря, на Новом канале - большой финал реалити-шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности финального 18 выпуска ТМПУ 3 - смотрите онлайн на Без Табу.

Как всегда, на финал ТМПУ все заморочились и приготовили кучу ярчайших испытаний. Причем, соревноваться придется с самой Аллой Костромичевой.

До финала шоу добрались три девушки - Наташа Масловская, Мальвина Чукля и Катя Куличенко. Все они станут героинями арт-проекта.

Участницам ТМПУ 3 придется пережить момент, когда куколка просыпается, бабочка прорывается наружу, расправляет свои крылья, поднимается и потом взлетает. Это ведь путь девушек на проекте – они приходят сюда, не зная ничего о позировании и дефиле, но постепенно поднимаются на ноги, расправляют свои крылышки, и в конце смело могут лететь в мир моды.

Партнером участниц на испытании стала ведущая Нового канала Алла Костромичева. Она играла роль матери-природы, которая помогает моделям-бабочкам пробудиться ото сна.

"Перед этой съемкой я тоже волновалась, но не из-за того, что не знала, что делать в кадре, – улыбается Алла. – А потому, что мне наконец-то нужно было отказаться от статуса учителя и наставника, и быть обычной моделью. А удержаться от оценки и корректировки не так уж просто. Мне очень хотелось, чтобы девушки забыли, что они Катя, Наташа и Мальвина, чтобы они вжились в роль и показали свой максимум. Ведь именно это испытание должно было показать, кто из участниц попадет в финал".

Топ-модель по-украински 3 выпуск 18 - смотреть онлайн анонс финала - 27.12.2019:

Кто станет финалисткой проекта, а затем и его победительницей? Не пропусти решающий выпуск «Топ-модели по-украински» в пятницу, 27 декабря, в 19:00 на Новом канале