Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 3 выпуск онлайн - 13.09.2019

Алла и ее "песики" / Новый канал

Пятница, вечер - время смотреть новый выпуск третьего сезона реалити-шоу Топ-модель по-украински, уже третий по счету. Смотрим на "Новом канале", читаем и обсуждаем - на Без Табу.

В третьем сезоне реалити «Нового канала» финал проекта решили перенести в начало. Сразу же после телекастингов участницы «Топ-модели по-украински» с головой ушли в суровые проектные будни. Для начала их заселили в общагу, а потом огорошили новостью – их ждет финал проекта. Правда, финал не настоящий, но от этого не менее пафосный.

«Мы с экспертами решили окунуть наших участниц в атмосферу настоящего финала в самом начале проекта, - объясняет безумную задумку ведущая Алла Костромичева. - Чтобы они почувствовали себя моделями, которые дошли до конца сезона. Мы с экспертами надеемся, что благодаря этому ощущению у девушек появится еще больше мотивации для крутой работы».

Топ-модель по-украински 3 - полная готовность к досрочному финалу

На дефиле «Финал» все было, как на настоящем финале. Крутые образы, проходка под выступление звезды и выход Аллы с двумя девушками в конце. Правда, финалистки на этот раз были фейковыми. Их выбрали их остальные участницы. Интересно, совпадет все в реальном финале?

«Когда Алла сказала, что сегодня у нас - финал, я сильно удивилась, - призналась участница третьего сезона Настя Леухина из Харькова. - Думаю: вот это быстро я до двойки лучших дошла. Не ожидала, что так время пролетит.

Самая обаятельная и привлекательная

С выбором «финалисток» девушкам пришлось непросто. Кандидатуры менялись со скорость ветра. Но в итоге женсовет постановил: на проходку вместе с Аллой выйдут Мальвина Чукля и Маргарита Верховцева.

Мальвина Чукля и Маргарита Верховцева сопровождают Аллу Костромичеву

«Выйти с Аллой гораздо сложнее, чем одной, - с поддевкой замечает эксперт реалити Сергей Никитюк, который на пару с Владимиром Демчинским оценивал работу моделей на дефиле. - Ведь на фоне Костромичевой они рискуют казаться ее песиками».

Как и в настоящем финале, лучшая участница получит крутой приз. Не поездку с Костромичевой в Нью-Йорк, но не хуже. Что именно? Секрет, ответ на который узнаете уже вечером пятницу - 13 сентября.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть онлайн самые смешные моменты кастингов:

Смотрите в пятницу в 19:00 в новом выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале