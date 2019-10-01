Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В понедельник, 30 сентября, сеть разорвала новость: голливудский актер Том Круз прилетел в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Собрали для вас самые важные мнения и реакции по этому поводу.

Офис Президента просто поделился успехом.

Киевский метрополитен похвастался-по своему.

Журналист Евгений Спирян изволил пошутить.

Блогер Михаил Ткач намекнул на высокую стоимость приглашения. Блогер Антон Ходза напомнил всем о вероисповедании звезды.

Журналист Мустафа Найем предложил сделать Тома Круза главой СНБО.

То же самое думает и Борислав Береза.

А у журналистки "Лига.нет" Ларисы Кировой свои запросы.

Соратница Януковича Елена Бондаренко в шутку назвала все происходящее "реформами".

И не обошлось без мемов.

Напомним, "Cватов" снова запретят. Из-за Сталина.