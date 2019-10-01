Владимир Зеленский Александр Данилюк война на Донбассе

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ

12:28
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В понедельник, 30 сентября, сеть разорвала новость: голливудский актер Том Круз прилетел в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Собрали для вас самые важные мнения и реакции по этому поводу.

"Слуга народа" лишила денег украинское кино. Но это не точно

Офис Президента просто поделился успехом.

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Киевский метрополитен похвастался-по своему.
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188753
Журналист Евгений Спирян изволил пошутить.
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188754
Блогер Михаил Ткач намекнул на высокую стоимость приглашения.
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188755
Блогер Антон Ходза напомнил всем о вероисповедании звезды.
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188756

Журналист Мустафа Найем предложил сделать Тома Круза главой СНБО.

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188757

То же самое думает и Борислав Береза.

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188759

А у журналистки "Лига.нет" Ларисы Кировой свои запросы.

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188758

Соратница Януковича Елена Бондаренко в шутку назвала все происходящее "реформами".

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188760

И не обошлось без мемов.

Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 188761

Напомним, "Cватов" снова запретят. Из-за Сталина.

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Том Круз Владимир Зеленский Киев метро Новости Украина
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