Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Том Круз встретился с Зеленским: РЕАКЦИЯ СЕТИ
В понедельник, 30 сентября, сеть разорвала новость: голливудский актер Том Круз прилетел в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Собрали для вас самые важные мнения и реакции по этому поводу.
Офис Президента просто поделился успехом.
Киевский метрополитен похвастался-по своему.
Журналист Евгений Спирян изволил пошутить.
Блогер Михаил Ткач намекнул на высокую стоимость приглашения.
Блогер Антон Ходза напомнил всем о вероисповедании звезды.
Журналист Мустафа Найем предложил сделать Тома Круза главой СНБО.
То же самое думает и Борислав Береза.
А у журналистки "Лига.нет" Ларисы Кировой свои запросы.
Соратница Януковича Елена Бондаренко в шутку назвала все происходящее "реформами".
И не обошлось без мемов.
Напомним, "Cватов" снова запретят. Из-за Сталина.
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