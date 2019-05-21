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Тимошенко просит не распускать Раду. Пока что

14:51
Тимошенко остается в игре - фото 1
Тимошенко остается в игре / Пресс-служба президента

Не успел Владимир Зеленский договориться о роспуске Рады, как от Юлии Тимошенко последовало контрпредложение: пусть парламент поработает еще.

Выборам быть: Зеленский договорился о роспуске Рады

Об этом сообщают Буквы.

По мнению политика, в случае немедленного роспуска Рады, не смогут вступить в силу поправки в избирательное законодательство Украины. Следовательно, полагает леди Ю, новый парламент будет избираться по старой, пропорциональной системе.

"Если еще на пять лет будет избран Парламент по старой избирательной системе – это продолжение старого сценария управления старой. На новые выборы необходимо идти по новому избирательному закону", - заявила Тимошенко.

И добавила, что "Согласно 85 и 90 ст. ст. , после выдачи президентского указа Парламент не может принимать законы и другие решение, а может только идти на выборы.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

 
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Юлия Тимошенко Верховна Рада досрочные выборы в Раду Владимир Зеленский Новости Украина
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