Тимошенко получила $11 миллионов от американцев

Американская фирма "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" заплатила Юлии Тимошенко $11 млн.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "The New York Times".

По данным СМИ, с 2012 г. юридическая компания представляла интересы пророссийского режима Виктора Януковича.

В число обязанностей фирмы входило составление отчета по газовым контрактам Юлии Тимошенко. В 2011 г. экс-премьер попала за решетку. После победы Майдана, лидер "Батькивщины" вышла на свободу.

В 2018 г. Юлия Тимошенко напрямую обвинила американскую фирму в отбеливании режима Януковича и совместно с Сергеем Власенко наняла юридическую фирму "Reid Collins & Tsai" для составления иска против "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom".

"Жаль, что такая известная компания, как Скадден, даже решила довести это дело до конца. Это грязный, грязный, грязный контракт", - заявила политик во время интервью "The New York Times" в 2018 г.

Желая избежать проблем с законом, американская фирма пошла на опережение и договорилась с представителями Юлии Тимошенко о компенсации в размере $ 11 млн еще до рассмотрения дела в суде.

Напомним, Тимошенко рассказала о "договорняках" с Зеленским.