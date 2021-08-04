Тільки срібло: Парвіз Насібов програв у Олімпійському фіналі
Дебютант Ігор ХХХІІ Олімпіади, борець-класик Парвіз Насібов (до 67кг) здобув 4 серпня для України срібну нагороду Токіо.
Фінальна зустріч видалась запеклою та напруженою, але все вирішив досвід.
Нашому співвітчизнику протистояв більш досвідчений медаліст Азійських ігор іранець Мохаммад Реза Гераі, який і завершив поєдинок на свою користь 9:1.
Втім, програш у фіналі це теж дуже почесно і срібна нагорода Насібова - цілком заслужена. Це надзвичайно високе досягнення.
На шляху до срібної медалі у ваговій категорії до 67 кг представник України здолав борця з Данії Фредріка Б’єрхууса, представника ОКР Артема Суркова та єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда.
Для збірної України це лише друга срібна медаль на Олімпіаді-2020. А ще сьогодні більш досвідчений колега Насібова - Жан Беленюк - здобув золото.