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Тільки срібло: Парвіз Насібов програв у Олімпійському фіналі

15:06
Парвіз Насібов – срібний призер Олімпійських ігор у Токіо - фото 1
Парвіз Насібов – срібний призер Олімпійських ігор у Токіо / НОК України

Дебютант Ігор ХХХІІ Олімпіади, борець-класик Парвіз Насібов (до 67кг) здобув 4 серпня для України срібну нагороду Токіо.

Фінальна зустріч видалась запеклою та напруженою, але все вирішив досвід.

Нашому співвітчизнику протистояв більш досвідчений медаліст Азійських ігор іранець Мохаммад Реза Гераі, який і завершив поєдинок на свою користь 9:1.

Втім, програш у фіналі це теж дуже почесно і срібна нагорода Насібова - цілком заслужена. Це надзвичайно високе досягнення.

На шляху до срібної медалі у ваговій категорії до 67 кг представник України здолав борця з Данії Фредріка Б’єрхууса, представника ОКР Артема Суркова та єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда.

Для збірної України це лише друга срібна медаль на Олімпіаді-2020. А ще сьогодні більш досвідчений колега Насібова - Жан Беленюк - здобув золото.

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Олімпіада 2020 Новини Спорт Парвіз Насібов
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