Є перше золото! Жан Беленюк здобуває історичну нагороду на Олімпіаді

Беленюк здобуває золото! / НОК

Жан Беленюк 4 серпня завоював золото на Олімпійських іграх 2020. Ця медаль стала першою вищою нагородою для України в Токіо.

У фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Жану Беленюку випало змагатися проти угорця Віктора Лерінца.

Перша половина зустрічі закінчилася на користь угорця 0:1.

Але вже у другому періоді Беленюк спочатку заробив бал, а потім ще чотири.

У підсумку афроукраїнець здобув перемогу з рахунком 5-1, принісши Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020.

Історичну перемогу Олімпіонік відсвяткував українським національним танком - гопаком.

Зазначимо, що Беленюк є чинним народним депутатом.