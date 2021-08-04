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Є перше золото! Жан Беленюк здобуває історичну нагороду на Олімпіаді

15:01
Беленюк здобуває золото! - фото 1
Беленюк здобуває золото! / НОК

Жан Беленюк 4 серпня завоював золото на Олімпійських іграх 2020. Ця медаль стала першою вищою нагородою для України в Токіо.

У фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Жану Беленюку випало змагатися проти угорця Віктора Лерінца.

Перша половина зустрічі закінчилася на користь угорця 0:1.

Але вже у другому періоді Беленюк спочатку заробив бал, а потім ще чотири.

У підсумку афроукраїнець здобув перемогу з рахунком 5-1, принісши Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020.

Історичну перемогу Олімпіонік відсвяткував українським національним танком - гопаком.

Зазначимо, що Беленюк є чинним народним депутатом.

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Жан Беленюк Олімпіада 2020 Новини Спорт
24 канал
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