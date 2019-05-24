Тереза Мэй объявила об отставке из-за Brexit

Тереза Мэй покидает пост премьера

В пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала важное заявление о том, что намерена покинуть пост главы правительства с 7 июня. Уйти с должности ей приходится из-за отказа других политиков принимать провальные условия Brexit.

Объявляя о своей отставке, Тереза Мэй подчеркнула, что очень сожалеет о том, что не смогла осуществить выход Великобритании из Европейского союза.

Скорее всего, премьер имела в виду не сам факт Brexit, а именно достижение договоренностей, которые бы сделали выход приемлемым для экономики Королевства.

- В демократии, если ты даешь людям выбор, у тебя есть обязанность выполнить то, что они решили. Я сделала все возможное, чтобы сделать это: обсуждала условия нашего выхода и новые отношения с ближайшими соседями, защищала рабочие места, нашу безопасность и наше единство. Я сделала все возможное, чтобы заключить это соглашение. К сожалению, мне не удалось. Я пыталась трижды. Я считаю, что это правильно было продолжать, даже если шансы на успех казались высокими. Сейчас мне кажется лучшим оставить новому премьеру эти усилия. Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку.

Пока же единой позиции по поводу совершения этого маневра у представителей ЕС и Великобритании нет. Варианты сделки, которые предлагала Мэй, последовательно отметали то европейские политики, то сами же члены камбина.

Когда стало ясно, что договориться со всеми сторонами будет невозможно, Мэй заторопилась в отставку.

В данный момент британские дипломаты и политики рассматривают три варианта развития событий: отказ от "Брексит", проведение референдума или же выход страны из ЕС без договоренностей. Последствия от таких решений могут быть плачевными, а признать желание остаться в Евросоюзе значит обречь себя на политическое поражение. Кроме того, в ЕС также уже не особо хотят видеть британцев в своих рядах.