Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Тереза Мэй рассказала Зеленскому, что нужно делать

24 апреля, 09:20
Тереза Мэй договорилась с Зеленским - фото 1
Тереза Мэй договорилась с Зеленским

Лидер правительства Великобритании, над которой висит Дамоклов меч отставки из-за Brexit, пообещалась с пока не набравшим полномочия шестым президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

Премьер-министр Великобритании поздравила Зеленского с победой и подчеркнула, что Лондон и Киев должны вместе работать над сдерживанием российской агрессии.

Зеленский и ЕС: названа дата саммита

Кроме того, как и многие другие мировые лидеры, Мэй пригласила новоизбранного главу государства посетить Туманный Альбион.

Как утверждают в представительстве главы Великобритании, оба политика договорились контактировать друг с другом. Правда, из-за Brexit эти контакты могут быть не очень уж и длительными, ведь Мэй с ее правительством вот-вот отправят в отставку.

Впрочем, почти наверняка можно сказать, что со сменой власти Британия не развернет свой курс в поддержку Украины на 180 градусов и будет работать с Зеленским.

- Тереза Мэй заверила, что Великобритания будет поддерживать Зеленского во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того Великобритания готова продолжать и укреплять и без того глубокую сотрудничество в ряде сфер, - процитировал премьера ее пресс-секретарь.

Напомним, после оглашения результатов экзитполов второго тура и признания своего поражения Петром Порошенко Владимиру Зеленскому начали звонить многие мировые лидеры. Другие же предпочли дождаться завершения подсчетов голосов ЦИК, но это никак не связано с их отношением к новому президенту.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Евросоюз Владимир Зеленский Тереза Мэй Великобритания Brexit Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...