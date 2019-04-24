Тереза Мэй рассказала Зеленскому, что нужно делать

09:20 24 апреля,

Тереза Мэй договорилась с Зеленским

Лидер правительства Великобритании, над которой висит Дамоклов меч отставки из-за Brexit, пообещалась с пока не набравшим полномочия шестым президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

Премьер-министр Великобритании поздравила Зеленского с победой и подчеркнула, что Лондон и Киев должны вместе работать над сдерживанием российской агрессии.

Кроме того, как и многие другие мировые лидеры, Мэй пригласила новоизбранного главу государства посетить Туманный Альбион.

Как утверждают в представительстве главы Великобритании, оба политика договорились контактировать друг с другом. Правда, из-за Brexit эти контакты могут быть не очень уж и длительными, ведь Мэй с ее правительством вот-вот отправят в отставку.

Впрочем, почти наверняка можно сказать, что со сменой власти Британия не развернет свой курс в поддержку Украины на 180 градусов и будет работать с Зеленским.

- Тереза Мэй заверила, что Великобритания будет поддерживать Зеленского во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того Великобритания готова продолжать и укреплять и без того глубокую сотрудничество в ряде сфер, - процитировал премьера ее пресс-секретарь.

Напомним, после оглашения результатов экзитполов второго тура и признания своего поражения Петром Порошенко Владимиру Зеленскому начали звонить многие мировые лидеры. Другие же предпочли дождаться завершения подсчетов голосов ЦИК, но это никак не связано с их отношением к новому президенту.