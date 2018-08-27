Танці з зірками: Одесская киностудия как объект сговора Медведчука и Коломойского

16:57 , Сегодня , Сегодня

Обозреватель «Без Табу» не проходит мимо нашумевшего «обмена», который устроили директор канала «1+1» Александр Ткаченко и агент влияния РФ Виктор Медведчук. Как оказалось, путь жены Медвдечука и владелицы его миллиардов - Оксаны Марченко - на танцевальное шоу лежал через Одессу.

Первоначальная реакция на в общем-то абсурдную новость о прихотях теледеятеля Ткаченко и исполнении этих желаний Медведчуком – актуальная, злободневная. Виктору Медведчуку нужна своя киностудия, чтобы снимать свое кино про Василия Стуса. С нормальными (по его мнению) прокурорами и судьями, со своей виртуальной реальностью, блэк-джэком и всем остальным в этом роде. Продюсер Ткаченко, известный радетель за украинский кинематограф, займется кастингом и доработкой сценариев…

Как вы поняли, это была грустная шутка. На самом деле, даже такой мрачной жизни прославленной Одесской киностудии не видать. Сделка Медведчука и Коломойского (давайте называть вещи своими именами, а потому Ткаченко здесь играет роль второго плана) носит сугубо коммерческий характер. Деньги, которые принесут 7 гектаров дорогой земли в курортной зоне, не помешают ни тому, ни другому олигарху. За это можно даже куму Путина попиарить на якобы патриотическом телеканале.

Александр Ткаченко делает вид, что переживает за украинское кино / Думская

Резюмируя деятельность некогда визитной карточки города за последние 20 лет можно смело утверждать – никакое искусство здесь не поднимают, культурные традиции не возрождают, живут только воспоминаниями о прошлом. В дряхлеющих павильонах хранят экспонаты первоапрельского шествия, устраивают фотосессии, даже провинциальные фестивали уличной еды проводят, вот только фильмы там не снимают. И это притом, что «эффективный менеджер» Александр Ткаченко здесь появился еще в 2005 году. Один из топ-руководителей канала «1+1» настойчиво готовил местных киноведов, что лучшие времена придут на киностудию только, когда она попадет в частные руки.

Мантра про «неэффективного менеджера» в лице государства активно вбивалась в головы работников Одесской киностудии. Вопрос о государственной/частной собственности, действительно, дискуссионный, но Ткаченко и его патрон явно не кинематографу собирались помогать.

Наконец, в 2011 году в период режима Януковича-Азарова, Александру Ткаченко все-таки удалось убедить депутатов зарегистрировать законопроект о передаче объекта в частные руки. Частично киностудия уже не принадлежит государству, и у Ткаченко уже другой статус – он член наблюдательного совета. Больше может – больше продает и разбазаривает имущество, например. В павильонах киностудии и небольшом кинозале зимой холодно, летом – сильно жарко. Организация в целом испытывает бытовые трудности, которые годам только усугубляются.

Былое / Одесский курьер

Неужели у такого исторического объекта нет своих защитников? Хотя бы на словах? Этого добра тоже хватает. Один из главных популистов страны, лицо, постоянное приближенное к президенту (неважно, как фамилия президента – Янукович или Порошенко), Алексей Гончаренко. Он героически «не дает продать» Одесский припортовый завод. Он регистрирует законопроекты, запрещающие полную продажу Одесской киностудии.

Какая выгода младорегионалу от этого всего шума? Разумеется, одной «любовью к Одессе» борьбу за киностудию не объяснишь. Для Гончаренко и его окружения – это площадка для пиара, терять которую нельзя.

Одесский пШик

Так выглядит самый незапущенный объект на территории киностудии арт-центр Веры Холодной. Ежегодно здесь телеканал «Думская», принадлежащий Гончаренко, устраивает пафосное вручение награды «Человек года». Проще говоря, Алексей Алексеевич-младший собирает гостей (одесские предприниматели, врачи, педагоги, депутаты), играет добродушного, щедрого хозяина, угощая изысканными блюдами и раздавая направо и налево статуэтки. Нынешний плавающий статус Одесской киностудии позволяет нардепу от БПП устраивать свои посиделки на более-менее нормальных условиях. Но как только Ткачено и компания получат полный контроль над предприятием, сюда придут деньги Виктора Медведчука (официально - Оксаны Марченко), а Гончаренко попросят искать другую площадку для «встреч со звездами»

Богема / Топор

Судьба киностудии предрешена. Но если присмотреться, то тандем Медведчук-Коломойский лишь «один из», который собирается развернуться на этой некогда заповедной городской территории. На Французском бульваре строят Аднан Киван, Владимир Галантерник, минюст во главе с Павлом Петренко вот-вот оттяпает землю у санатория «Лермонтовский» В общем, идеальная компания подбирается.

Василий Бондаренко, Без Табу