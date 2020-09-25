Танці з зірками 2020 выпуск 5 - все интриги пятого прямого эфира

Танці з зірками 2020 выпуск 5

В воскресенье, 27 сентября, в 21:00 на "1+1" стартует пятый прямой эфир шоу Танці з зірками 2020. Смотреть онлайн новый выпуск вы можете на БЕЗ ТАБУ.

По итогам 4 выпуска шоу покинул тандем Alyona Alyona и Юрий Гурич, продолжают борьбу за победу 11 пар. В пятом выпуске их ожидают новые испытания.

Арбитрами для звезд будут гуру танцев Григорий Чапкис, а также Влад Яма и Катя Кухар. К ним присоединится... это сюрприз и имя четветорого рефери станет известно во время эфира.

Ведущие шоу - Юрий Горбунов и Тина Кароль. Ведущим на балконе ена этот раз будет Дмитрий Танкович, который теперь попробует себя в качестве не участника, а принимающей стороны.

Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 5 выпуск - 27 сентября 2020:

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - смотреть онлайн выступление - 27.09.2020:

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - смотреть онлайн выступление - 27.09.2020:

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - смотреть онлайн выступление - 27.09.2020: