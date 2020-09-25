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Танці з зірками 2020 выпуск 5 - все интриги пятого прямого эфира

13:05
Танці з зірками 2020 выпуск 5 - фото 1
Танці з зірками 2020 выпуск 5

В воскресенье, 27 сентября, в 21:00 на "1+1" стартует пятый прямой эфир шоу Танці з зірками 2020. Смотреть онлайн новый выпуск вы можете на БЕЗ ТАБУ.

По итогам 4 выпуска шоу покинул тандем Alyona Alyona и Юрий Гурич, продолжают борьбу за победу 11 пар. В пятом выпуске их ожидают новые испытания.

Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 4 выпуск

Арбитрами для звезд будут гуру танцев Григорий Чапкис, а также Влад Яма и Катя Кухар. К ним присоединится... это сюрприз и имя четветорого рефери станет известно во время эфира.

Ведущие шоу - Юрий Горбунов и Тина Кароль. Ведущим на балконе ена этот раз будет Дмитрий Танкович, который теперь попробует себя в качестве не участника, а принимающей стороны.

Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 5 выпуск - 27 сентября 2020:

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - смотреть онлайн выступление - 27.09.2020:

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - смотреть онлайн выступление - 27.09.2020:

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - смотреть онлайн выступление - 27.09.2020:

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Юрий Горбунов Екатерина Кухар Влад Яма Санта Димопулос Надежда Мейхер Арам Арзуманян Олег Винник Юлия Санина Сергей Мельник Ольга Фреймут Сергей Танчинец Тарас Цымбалюк Дарья Петрожицкая Позитив Шоубиз
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