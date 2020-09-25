МастерШеф 10 выпуск 5: Готовим вместе с Монатиком и Настей Каменских

МастерШеф 10 выпуск 5 - смотреть онлайн

В субботу, 26 сентября, в уже привычные 19:00 по Киеву на канале СТБ стартует пятый выпуск кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске МастерШеф 10 на кухню к участникам придут топовые артисты украинского шоу-бизнеса - MONATIK и Настя Каменских (NK).

Судьи «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский приготовили для кулинаров-аматоров невероятный сюрприз и пригласили на кухню звезд.

«Дима и Настя будут не только оценивать ваши кулинарные способности, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд. Руководствуясь их предпочтениями и вкусами, вы должны приготовить обед из тех продуктов, которые находятся в холодильниках звездный гостей», - пояснил правила конкурса Эктор Хименес-Браво.

Кулинарам-аматорам предстоит показать знаменитостям, как из продуктов в их рационе можно приготовить что-то новое и изысканное.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 26.09.2020:

Кто же покорит и звезд, и судей - узнаем в субботу, начиная с 19:00 в новом выпуске «МастерШеф» на СТБ.