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МастерШеф 10 выпуск 5: Готовим вместе с Монатиком и Настей Каменских

12:28
МастерШеф 10 выпуск 5 - смотреть онлайн - фото 1
МастерШеф 10 выпуск 5 - смотреть онлайн

В субботу, 26 сентября, в уже привычные 19:00 по Киеву на канале СТБ стартует пятый выпуск кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске МастерШеф 10 на кухню к участникам придут топовые артисты украинского шоу-бизнеса - MONATIK и Настя Каменских (NK).

МастерШеф 2020 - все участники десятого сезона

Судьи «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский приготовили для кулинаров-аматоров невероятный сюрприз и пригласили на кухню звезд.

«Дима и Настя будут не только оценивать ваши кулинарные способности, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд. Руководствуясь их предпочтениями и вкусами, вы должны приготовить обед из тех продуктов, которые находятся в холодильниках звездный гостей», - пояснил правила конкурса Эктор Хименес-Браво.

Кулинарам-аматорам предстоит показать знаменитостям, как из продуктов в их рационе можно приготовить что-то новое и изысканное.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 26.09.2020:

Кто же покорит и звезд, и судей - узнаем в субботу, начиная с 19:00 в новом выпуске «МастерШеф» на СТБ.

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Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский СТБ Роман Петрушенко Ирина Маленко Мирра Борисова Алексей Жидких Алекса Антонова Екатерина Демьянова Алина Матвийчук Яна Балог Иван Козырь Марина Шмалько Эдуард Мишуга Дмитрий Балита Мария Кривенко Ира Раковчен Юлия Венедиктова Александр Горчаков Марина Кобчук Богдан Сиротенко Шоубиз Настя Каменских MONATIK
БЕЗ ТАБУ
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