Олег Винник подхватил коронавирус: Раскрыты детали

Олег Винник подхватил коронавирус, но шоу должно продолжаться

Участники шоу Танцы со звездами Олег Винник и Алена Шоптенко подхватили коронавирус.

Об этом сообщил ведущий шоу Юрий Горбунов в эфире шоу, 27 сентября.

По данным СМИ, во время выступления Олег Винник должен был изобразить Голохвастова из к/ф "За двумя зайцами", однако его планам помешала болезнь.

Информацию о COVID-19 у Олег Винника подтвердила и Алена Шоптенко.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такой корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!", - написала танцовщица в Instagram.

Также коронавирус был у Дарьи Петрожицкой, однако она мужественно прошла испытания и вернулсь на проект.

Отметим, что ранее COVID-19 переболела другая участница "Танцев" – Ольга Фреймут. Из-за этого шоувумен пришлось исполнять "свой номер" в домашних условиях.