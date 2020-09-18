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Танці з зірками 2020 выпуск 4: Чем удивит новый выпуск

12:20
Олег Винник и Алена Шоптенко - фото 1
Олег Винник и Алена Шоптенко / Танці з зірками 2020

В воскресенье, 20 сентября, в вечернем прямом эфире 1+1 стартует четвертый выпуск реалити-шоу Танці з зірками. Все подробности 4 выпуск проекта - на БЕЗ ТАБУ.

После трех выпусков на проекте стало на две пары меньше - свои выступления завершили Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром.

Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 3 выпуск

За победу продолжают бороться 12 тандемов и уже можно говорить о фаворитах сезона. Это Юлия Санина с Дмитрием Жуком, Санта Димопулос с Максом Леоновым, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также сенсационный Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Впрочем, все может кардинально поменяться уже в четвертом выпуске.

В четвертом прямом эфире шоу звездные участники удивят зрителей и поклонников проекта постановками от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука и невероятными танцевальными постановками от главного хореографа проекта Ксении Горб. Так, Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence - Bring me to life. Зрителям фронтвумен группы "The Hardkiss" признается, через какие испытания ей пришлось пройти в жизни на пути к успеху и признанию.

Певица и мама двоих детей Санта Димопулос расскажет о трагическом году своей жизни и о потери родного человека - своего отца Янниса. На паркете пара Санта Димопулос и Макс Леонов исполнят чувственный контемпорари под песню Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word - в исполнении актера Тэрон Эджертона.

Главная конкурентка Санты в шоу Надежда Мейхер в этот раз попытается покорить танго, которое выполнит со своим партнером Кириллом Васюком под хит группы "ВИА Гра" - "Пошел вон". А кумир миллионов Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свою же песню на века "Вовчиця".

Также уже в воскресенье на паркет впервые выйдет звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые выполнят зажигательный ча-ча-ча. На днях на своей странице в Instagram актриса сообщила, что смогла преодолеть Covid-19, и теперь может вернуться в зал, а не танцевать удаленно.

Отвечают за неожиданности судейская коллегия в составе Кати Кухар, Влада Ямы и самого Григория Чапкиса (а также еще один арбитр - джокер, в этот раз Леся Никитюк), а также зрители, которые голосуют за своих любимцев.

Общий контроль и конферанс осуществляют Тина Кароль и Юрий Горбунов. Встречать пары на балконе будет телеведущая Маша Ефросинина. ​

Кто удивит в 4 выпуске со знаком плюс, а кто разочарует - смотрите в режиме онлайн, начиная с 21:00 по Киеву.

Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 4 выпуск - 20 сентября 2020:

 

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Тина Кароль Санта Димопулос Арам Арзуманян Надежда Мейхер Тарас Цымбалюк Олег Винник Сергей Танчинец Ольга Фреймут Дарья Петрожицкая Юлия Санина Сергей Мельник Позитив Alyona Alyona Телеканал 1+1 Юрий Горбунов Шоубиз Маша Ефросинина Леся Никитюк
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