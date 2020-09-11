Танці з зірками 2020: Чем порадует третий выпуск

Танці з зірками 4 выпуск 3

В воскресенье, 13 сентября, строго в 21:00 на 1+1 стартует третий выпуск шоу Танці з зірками 2020. Все подробности и номера 3 выпуска смотрите в прямом эфире на Без Табу.

Традиционно все выпуски шоу Танці з зірками проходят в прямом эфире. Начало показа - 21:00.

После первых двух выпусков среди пар произошли потери - проект покинули Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович. Зато все остальные участники рвутся в бой. Более того, Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая излечились от коронавируса и теперь смогут танцевать не только на удаленных локациях, но и вместе с остальными звездами.

Ведущие шоу - Юрий Горбунов и Тина Кароль, судьи - Григорий Чапкис, Влад Яма и Катерина Кухар. Во втором выпуске среди судей также был джокер, причем - в прямом смысле. Ради сюрприза в костюм этого персонажа облачился победитель одного из прошлы сезонов - Игорь Ласточкин.

Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 3 выпуск - 13 сентября 2020:

Турнирная таблица сезона после второго танца выглядит следующим образом:

Санта Димопулос и Макс Леонов (37 баллов) Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (37 баллов) Арам Арзуманян и Тоня Руденко (35 баллов) Юлия Санина и Дмитрий Жук (34 балла) Ольга Фреймут и Илья Падзина (33 балла) Тарас Цымбалюк и Яна Заяц (32 балла) Позитив и Юлия Сахневич (32 балла) Сергей Мельник и Аделина Дели (32 балл) Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко (31 балл) Олег Винник и Алена Шоптенко (31 балл) Alyona Alyona и Юрий Гурич (29 баллов) Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева (29 баллов) Сергей Танчинец и Яна Цыбульская (27 баллов) Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (25 баллов)

Напомним, согласно правил шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали онлайн.