Владимир Зеленский Танкер Delfi Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Танці з зірками 2020: Чем порадует третий выпуск

11:50
Танці з зірками 4 выпуск 3 - фото 1
Танці з зірками 4 выпуск 3

В воскресенье, 13 сентября, строго в 21:00 на 1+1 стартует третий выпуск шоу Танці з зірками 2020. Все подробности и номера 3 выпуска смотрите в прямом эфире на Без Табу.

Традиционно все выпуски шоу Танці з зірками проходят в прямом эфире. Начало показа - 21:00.

Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 2 выпуск

После первых двух выпусков среди пар произошли потери - проект покинули Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович. Зато все остальные участники рвутся в бой. Более того, Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая излечились от коронавируса и теперь смогут танцевать не только на удаленных локациях, но и вместе с остальными звездами.

Ведущие шоу - Юрий Горбунов и Тина Кароль, судьи - Григорий Чапкис, Влад Яма и Катерина Кухар. Во втором выпуске среди судей также был джокер, причем - в прямом смысле. Ради сюрприза в костюм этого персонажа облачился победитель одного из прошлы сезонов - Игорь Ласточкин.

Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 3 выпуск - 13 сентября 2020:

Турнирная таблица сезона после второго танца выглядит следующим образом:

  1. Санта Димопулос и Макс Леонов (37 баллов)
  2. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (37 баллов)
  3. Арам Арзуманян и Тоня Руденко (35 баллов)
  4. Юлия Санина и Дмитрий Жук (34 балла)
  5. Ольга Фреймут и Илья Падзина (33 балла)
  6. Тарас Цымбалюк и Яна Заяц (32 балла)
  7. Позитив и Юлия Сахневич (32 балла)
  8. Сергей Мельник и Аделина Дели (32 балл)
  9. Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко (31 балл)
  10. Олег Винник и Алена Шоптенко (31 балл)
  11. Alyona Alyona и Юрий Гурич (29 баллов)
  12. Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева (29 баллов)
  13. Сергей Танчинец и Яна Цыбульская (27 баллов)
  14. Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (25 баллов)

Напомним, согласно правил шоу "Танці з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали онлайн.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Позитив Дмитрий Дикусар Аделина Дели Сергей Мельник Ольга Фреймут Надежда Мейхер Юрий Горбунов Дарья Петрожицкая Шоубиз Танці з зірками
Другое на тему
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
12:12
Пандемия коронавируса бушует в Украине - фото 1
Новый антирекорд: в Украине за сутки больше 3 тысяч зараженных COVID-19
10:00
Деркач попал в санкционные списки США - фото 1
Вмешивался в выборы президента: США ввели санкции против нардепа Деркача
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30